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Водитель внедорожника чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:36, 02 Августа 2021
фото: © кадр из видео

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На проспекте Александра Невского ребенок, переходивший дорогу на разрешающий сигнал светофора, чуть не стал жертвой ДТП.

Камера наружного наблюдения компании «Сампо.ру» запечатлела, как сегодня днем, 2 августа в 12.30, на проспекте Александра Невского автомобиль, выехавший на перекресток за трактором, пересекал пешеходный переход уже на запрещающий сигнал светофора.

В этот же момент на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора вышел ребенок, который чуть не угодил под колеса внедорожника.

Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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