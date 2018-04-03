Водитель внедорожника пострадал после столкновения с "легковушкой" на трассе в Карелии

В Питкярантском районе 22-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 2 апреля в 18.10 в Питкярантском районе на 129 км автодороги "Олонец-Питкяранта-Ляппесилта" 22-летний водитель автомобиля Toyota допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lifan.

В результате ДТП 44-летний водитель Lifan получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.