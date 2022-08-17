Водитель внедорожника сбил женщину на парковке перед торговым центром в Петрозаводске

Пострадавшей 50-летней жительнице Карельской столицы понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в воскресенье 21 августа в 13.35 автомобиль Volkswagen Touareg сбил 50-летнюю женщину.

Авария произошла на прилегающей территории дома № 3 по улице Ровио на Кукковке. За рулем иномарки находился водитель 32-х лет.

В результате ДТП женщина была травмирована, ей было назначено лечение.