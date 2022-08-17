Водитель внедорожника сбил женщину на парковке перед торговым центром в Петрозаводске

Пострадавшей 50-летней жительнице Карельской столицы понадобилась медицинская помощь.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в воскресенье 21 августа в 13.35 автомобиль Volkswagen Touareg сбил 50-летнюю женщину.
Авария произошла на прилегающей территории дома № 3 по улице Ровио на Кукковке. За рулем иномарки находился водитель 32-х лет.
В результате ДТП женщина была травмирована, ей было назначено лечение.
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