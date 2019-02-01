Водитель во время обгона сбил женщину в Беломорске

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В Беломорском районе автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу, сообщат УГИБДД по Карелии.
В четверг в 21.50 в Беломорске в районе дома № 21 по улице Октябрьской 22-летний водитель ВАЗ-21099 во время обгона сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
Пешеход получила травмы и была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
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