Водитель во время обгона сбил женщину в Беломорске

В Беломорском районе автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу, сообщат УГИБДД по Карелии.

В четверг в 21.50 в Беломорске в районе дома № 21 по улице Октябрьской 22-летний водитель ВАЗ-21099 во время обгона сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.