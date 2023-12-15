Водитель возмутился «вечным гололедом» у пенсионного фонда на Кукковке

Пользователь популярного паблика среди автомобилистов считает, что у коммунальщиков и городских властей нет совести.
Пользователь известного сообщества в соцсети Денис Мальцев резко высказался о гололеде на участке Лыжной.
«Что происходит возле отделения пенсионного фонда на Лыжной? У властей города совести нет, вода течет, и дела нет! Наверное, только президент может решить этот вопрос», — возмутился горожанин.
В подтверждение своих слов петрозаводчанин разместил видео мучений водителя грузовика.
Напомним, городское отделение Социального фонда в петрозаводском районе Кукковка распологается в доме №2-Б по улице Лыжной.
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