Водитель врезался в дерево на трассе «Кола» в Карелии

ДТП произошло сегодня, 16 июня, в 10:33 на 809 км трассы «Санкт-Петербург — Мурманск».

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

«На место ДТП выехал дежурный караул пожарной части Беломорска и одна автоцистерна. Пострадавшего вытащили из машины и передали мдикам скорой помощи», — говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в Беломорскую ЦРБ. Обстоятельства аварии выясняются.