Водитель врезался в дерево в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Куйбышева в районе пересечения с проспектом Ленина.

В группе Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии появилось видео ДТП, которое произошло 27 мая около полуночи на улице Куйбышева в районе пересечения с проспектом Ленина.

Судя по записи с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», возле светофора столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.