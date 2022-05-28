Водитель врезался в дерево в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Куйбышева в районе пересечения с проспектом Ленина.
В группе Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии появилось видео ДТП, которое произошло 27 мая около полуночи на улице Куйбышева в районе пересечения с проспектом Ленина.
Судя по записи с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», возле светофора столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево.
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