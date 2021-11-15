Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)

Камера зафиксировала необычное поведение водителя грузового фургона буквально спустя 15 минут после инцидента со странными маневрами на Кукковском кольце.

В Петрозаводске 22 ноября 2021 года камера наружного видеонаблюдения запечатлела странное поведение водителя грузового фургона. Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Действие происходило в новом микрорайоне на Кукковке. На видео заметно, что водитель, высадившийся из припарковавшегося фургона, не совсем хорошо координирует свои движения — он то ускоряет шаг, то замедляется, и в итоге падает на снег.

Характерно, что инцидент зафиксирован в 14.02. Ранее же, в 13.44, камера зафиксировала похожий фургон, пытающийся проехать по Кукковскому кольцу — водитель совершал странные маневры, двигаясь во встречном направлении и заезжая на газон.