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Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:34, 24 Ноября 2021
фото: кадры из видео

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Камера зафиксировала необычное поведение водителя грузового фургона буквально спустя 15 минут после инцидента со странными маневрами на Кукковском кольце.

В Петрозаводске 22 ноября 2021 года камера наружного видеонаблюдения запечатлела странное поведение водителя грузового фургона. Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Действие происходило в новом микрорайоне на Кукковке. На видео заметно, что водитель, высадившийся из припарковавшегося фургона, не совсем хорошо координирует свои движения — он то ускоряет шаг, то замедляется, и в итоге падает на снег.

Характерно, что инцидент зафиксирован в 14.02. Ранее же, в 13.44, камера зафиксировала похожий фургон, пытающийся проехать по Кукковскому кольцу — водитель совершал странные маневры, двигаясь во встречном направлении и заезжая на газон.

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Комментарии

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Вася
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кир
2021-11-24 16:58:46
Болен, в реанимацию его.
Саныч
2021-11-24 17:17:43
кир, ага. алкогольная токсикация всего организма.
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