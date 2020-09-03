Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На Комсомольском проспекте легковой автомобиль столкнулся с внедорожником, водитель "легковушки" госпитализирован, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Страшное ДТП произошло сегодня в 15.07. На Карельском проспекте столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и Land Cruiser Prado.

От столкновения ВАЗ превратился груду металла. Водителя "жигулей" пришлось вырезать из салона спасателям.





В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель ВАЗ жив, его госпитализировали.





Подробности ДТП устанавливаются.

Фото с места аварии с портала "Карелия.Ньюс".

Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".