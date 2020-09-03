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Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
17:20, 04 Сентября 2020
фото: © karelia.news
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На Комсомольском проспекте легковой автомобиль столкнулся с внедорожником, водитель "легковушки" госпитализирован, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Страшное ДТП произошло сегодня в 15.07. На Карельском проспекте столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и Land Cruiser Prado.

От столкновения ВАЗ превратился груду металла. Водителя "жигулей" пришлось вырезать из салона спасателям.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель ВАЗ жив, его госпитализировали.

Подробности ДТП устанавливаются.

Фото с места аварии с портала "Карелия.Ньюс".

Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

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Комментарии

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drug
2020-09-04 17:38:05
Реально при.урок.
Теперь его родители будут ему на таблетки работать.
Гость
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