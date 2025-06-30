Водитель заплатит за поврежденный навигационный буй на севере Карелии

В феврале 2025 года водитель, катаясь по льду акватории Беломорско-Балтийского канала, повредил навигационный буй. Возмещения ущерба потребовала Транспортная прокуратура.

Решение в интересах администрации «Беломорканала» вынес Беломорский районный суд.

— Днем 9 февраля 2025 г. ответчик, управляя автомобилем, двигался по льду акватории Беломорско-Балтийского канала. Водитель не справился с управлением, автомобиль развернуло и вынесло левой стороной на навигационный буй, принадлежащий ФБУ «Администрация «Беломорканал». В результате сооружение было повреждено, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Ответчик на судебное заседание не явился, возражений на исковые требования не представил. Они были удовлетворены в полном объеме. С водителя в пользу «Беломорканала» взыскан материальный ущерб.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.