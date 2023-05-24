Водителей будут наказывать за лекарственное опьянение

Правительство разработало поправки в КоАП, свое слово теперь должна сказать Госдума.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности внесет поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которыми будет установлена ответственность за лекарственное опьянение.

Интересный нюанс: в отличие от алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, врачу придется установить клиническую картину, то есть анализа на наличие лекарства в организме будет недостаточно.

Какое наказание предлагает правительство, знает проект «Жизнь и кошелек».