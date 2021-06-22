Водителей будут штрафовать за мусор, выброшенный из окон машин

Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу о специальном наказании для водителей за выбрасывание мусора из машин.

Как сообщает «Российская газета», соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Разработчики проекта уверены, что использование фото- и видеофиксации поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий.

Если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится — 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Новации распространяются не только на автомобилистов — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».