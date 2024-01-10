Водителей двух крупных районов Петрозаводска просят не мешать уборке снега

Этой ночью на Древлянке и Кукковке собираются убирать снег.

В ночь на четверг, 11 января, в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на четной стороне улицы Ровио и четной стороне улицы Древлянка.



«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также на информационные таблички под знаками», — говорится в сообщении Госавтоинспекции карельской столицы.



В четверг, с 00.00 до 06.00, на указанных улицах запрещена остановка машин.



Припаркованные автомобили нарушителей отвезут на штрафстоянку.