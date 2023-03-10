Водителей грузовиков ждут массовые проверки на дорогах Петрозаводска

C 13 по 17 марта в Петрозаводске будет пройдут профилактические рейды «Безопасный грузовой автомобиль».

В течение ближайшей недели в рамках рейдов автоинспекторы в городе проверят техническое состояние грузовых автомобилей, сведения о прохождении техосмотра, наличие путевой документации, легальность перевозок, использование тахографов, соблюдение водителями Правил дорожного движения. Встречи с водителями грузовиков пройдут и на предприятиях. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, два грузовика столкнулись на трассе в Карелии.