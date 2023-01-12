Водителей Карелии предупредили о надвигающейся непогоде

В ближайшие дни в южных районах Карелии ожидается сильный снегопад.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается облачная погода, мокрый снег. В южных районах Карелии - сильный снегопад.



Температура будет опускаться до минусовых показателей и подниматься чуть выше нуля. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, предупредили в региональной Госавтоинспекции.



«При выборе скорости необходимо учитывать состояние дорожного покрытия, соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами, не выполнять резких маневров и экстренного торможения», - советуют в ГИБДД.



Перед выполнением обгонов с выездом на встречную полосу необходимо прогнозировать дорожную ситуацию, добавили в полиции.