Водителей Карелии предупредили об опасности

Автоинспекторы попросили жителей республики быть внимательными на дорогах.

В Госавтоинспекции Карелии со ссылкой на региональный ЦГМС предупредили о сильных снегопадах в республике. Участников дорожного движения призвали быть внимательными на дорогах.

Водителям напомнили о необходимости выбирать безопасную скорость. ниже действующих ограничений, соблюдать дистанцию и боковой интервал, придерживаться плавного стиля вождения.

Пешеходам перед выходом на проезжую часть необходимо быть предельно осторожными и учитывать, что автомобилю может не хватить тормозного пути в случае неожиданного появления пешехода, а также использовать светоотражатели, напомнили в Госавтоинспекции.