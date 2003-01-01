Водителей Карелии предупредили об опасности

Дожди обрушатся на республику в ближайшие дни.
Об осложнении дорожной ситуации рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Там со ссылкой на ЦГМС республики предупредили о сильных дождях, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни.
В ГАИ призвали водителей придерживаться плавного стиля вождения, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасную скорость, быть особенно внимательными перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений.
Также автоинспекторы призвали к внимательности пешеходов. Им напомнили о необходимости перед переходом дороги убедиться в безопасности.