Водителей Карелии с начала года оштрафовали за превышение скорости более 300 тысяч раз

С начала года ГИБДД Карелии составила свыше 300 тысяч протоколов за превышение скорости, сообщили в ведомстве 30 июня.

Чаще всего водители превышали скорость на 20-40 км/час, говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.



Почти 10 тысяч водителей оштрафовали за превышение от 40 км/час и выше. К административной ответственности привлекли 410 водителей, которые превысили скорость свыше 80 км/час. За такое нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.



По статистике Госавтоинспекции Карелии, чаще всего скорость движения превышают водители в возрасте от 25 до 35 лет. Именно по этой причине 15 человек погибли и 109 были травмированы в 89 ДТП.