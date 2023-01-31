Водителей Карелии в праздничные дни проверят на трезвость

В ГИБДД республики предупредили о рейдах с 22 по 26 февраля.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, для обеспечения безопасности на дорогах республики с 22 по 26 февраля пройдут рейды. Автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей.

Проверки пройдут во всех районах республики, как на трассах, так и в городах, селах и дачных поселениях.

С начала года на дорогах Карелии были остановлены уже 280 нетрезвых водителей, 50 из которых отказались от прохождения медосвидетельствоавния.