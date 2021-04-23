Водителей Медвежьегорска ждет массовая проверка на трезвость

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в Медвежьегорске 25 апреля, сообщили в Госавтоинспекции Медвежьегорска.

Госавтоинспекция Медвежьегорска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

«Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 5-65-33, 02 или с мобильного телефона на короткий номер 102», - попросили в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать наши дети, родственники, друзья или близкие люди.