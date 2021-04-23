Реклама на сайте
Прислать новость
В Госдуму внесли проект о ежегодных выплатах к первому сентября 2
23.04.2021 22:00
Автомобиль вылетел с дороги в лесополосу в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:11
Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по кикбоксингу 12
23.04.2021 17:20
«Медузу»* внесли в список СМИ-иноагентов 16
23.04.2021 20:40
Стюардесса рассказала о спасающей жизни детали на борту самолета
23.04.2021 21:30
Суд Петрозаводска обязал убрать «вкусняшку» с газона на Кукковке 15
Сегодня 10:05
35 обманутых любовниц добились ареста своего ухажера 1
23.04.2021 23:30

Водителей Медвежьегорска ждет массовая проверка на трезвость

Новости. Общество
14:14, 24 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в Медвежьегорске 25 апреля, сообщили в Госавтоинспекции Медвежьегорска.

Госавтоинспекция Медвежьегорска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

«Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 5-65-33, 02 или с мобильного телефона на короткий номер 102», - попросили в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь от действий нетрезвого водителя могут пострадать наши дети, родственники, друзья или близкие люди.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?
21.04.2021, 19:36
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 9
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»