Водителей Петрозаводска 22 ноября проверят на трезвость

В столице Карелии автоинспекторы проведут «Контроль трезвости».

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что на 22 ноября запланировано проведение профилактического мероприятия «Контроль трезвости».

В ГИБДД напомнили, что за 10 месяцев 2022 года в столице Карелии сотрудники ДПС отстранили от управления 802 пьяных водителя. Также за этот период было зафиксировано 8 ДТП с участием пьяных за рулем. В которых один человек погиб, и 12 получили травмы.

Об управлении автомобилем нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.