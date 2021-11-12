Водителей Петрозаводска 30 декабря проверят на трезвость

В четверг автоинспекторы карельской столицы проведут профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В столице Карелии в четверг, 30 декабря, пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Госавтоинспекция Петрозаводска просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Согласно статистике Госавтоинспекции города, с начала 2021 года в Петрозаводске произошло 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых были травмированы 14 человек. От управления были отстранены 716 пьяных водителей.