Водителей Петрозаводска два дня подряд ждут массовые проверки

На дорогах карельской столицы будут ловить нетрезвых водителей.

Сразу два дня подряд, 16 и 17 июля, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

В ГАИ подчеркнули, что пьянство за рулём многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

Дорожные полицейские попросили сообщать о фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44