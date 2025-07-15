Водителей Петрозаводска два дня подряд ждут массовые проверки

На дорогах карельской столицы будут ловить нетрезвых водителей.
Сразу два дня подряд, 16 и 17 июля, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
В ГАИ подчеркнули, что пьянство за рулём многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
Дорожные полицейские попросили сообщать о фактах управления автомобилей нетрезвыми водителями в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44
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