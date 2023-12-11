Водителей Петрозаводска массово проверят на трезвость

В четверг, 14 числа, в карельской столице пройдут массовые рейды дорожной полиции.

За 11 месяцев в столице Карелии зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В них погибли четыре человека, 16 — получили травмы.



В четверг, 14 декабря в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Водителей предупреждают о том, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу, сообщили в городской дорожной полиции.



Горожанам инспекторы напоминают, что пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.