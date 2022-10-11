Водителей Петрозаводска массово проверят на трезвость

Во вторник, 15 ноября, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в ГИБДД города.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 15 ноября в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Водителей ждут массовые проверки.

По информации Госавтоинспекции, за 10 месяцев в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 802 водителя с признаками опьянения.

За этот же период зарегистрировано 8 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, 12 получили травмы.

«Нетрезвые водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном — алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процесс управления автомобилем», — объяснили в ведомстве.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.