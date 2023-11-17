Водителей Петрозаводска предупредили о массовых проверках

В понедельник водителей карельской столицы проверят на трезвость.

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о массовых проверках на трезвость, которые пройдут на дорогах карельской столицы в понедельник, 20 ноября.

Профилактическое мероприятие будет носить название «Контроль трезвости».

По статистике ГИБДД, за 10 месяцев в Петрозаводске произошло 12 аварий с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы. Число таких аварий выросло по сравнением с прошлым годом.