Водителей Петрозаводска предупредили о ночной уборке снега в нескольких районах

Сегодня ночью в карельской столице будут убирать и вывозить снег.
В ночь на вторник, 23 января, в столице Карелии планируются снегоуборочные работы на улицах: Фролова, Питкярантская, Максима Горького, Свердлова, Дзержинского, а также на Октябрьском проспекте.
С улицы Луначарского и с Онежской набережной будут вывозить снег.
«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками», - говорится в сообщении городской Госавтоинспекции.
Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, эвакуируют на штрафстоянку.
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