Водителей Петрозаводска предупредили о сохранении неблагоприятной погоды

В первый день ноября синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков сегодня, 1 ноября, в Петрозаводске ожидаются осадки в виде мокрого снега, в связи с чем сотрудники городской Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости быть особенно внимательными и осторожными.

Как отметили в источнике, в снегопад даже на обычный маршрут стоит заложить в полтора или даже два раза больше времени и выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий.

Кроме того, необходимо соблюдать боковой интервал и дистанцию, не совершать резких маневров. Торможения должны быть максимально плавными, предупредили в инспекции, и пηо возможности избегать садиться за руль в такую погоду.