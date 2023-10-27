Водителей Петрозаводска предупредили о сохранении неблагоприятной погоды

В первый день ноября синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
По прогнозам синоптиков сегодня, 1 ноября, в Петрозаводске ожидаются осадки в виде мокрого снега, в связи с чем сотрудники городской Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о необходимости быть особенно внимательными и осторожными.
Как отметили в источнике, в снегопад даже на обычный маршрут стоит заложить в полтора или даже два раза больше времени и выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий.
Кроме того, необходимо соблюдать боковой интервал и дистанцию, не совершать резких маневров. Торможения должны быть максимально плавными, предупредили в инспекции, и пηо возможности избегать садиться за руль в такую погоду.
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