Водителей Петрозаводска предупредили, откуда убрать машины

Госавтоинспекторы предупредили автолюбителей Петрозаводска, где не парковаться в ночь на 31 января
В ночь со вторника на среду в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:
- Сортавальская
- Питкярантская (нечетная)
- Фролова (нечетная)
- Балтийская (нечетная)
- Парфенова (нечетная).
Дорожные полицейские просят водителей не мешать работе снегоуборочной техники.
Автомобили нарушителей перевезут на штрафстоянку.
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