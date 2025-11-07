Водителей Петрозаводска предупреждают о резком перепаде температур

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о резком перепаде температур в воскресенье.

9 ноября столицу Карелии ожидает довольно большой и резкий перепад температур, прогнозируют синоптики.

— В дневные часы воздух прогреется до +5…+7 градусов, возможен дождь, а ближе к полуночи, не исключен небольшой снег и понижение температуры до минусовых значений. На дорогах вероятна гололедица, — сообщают синоптики.

Подобные погодные условия могут наблюдаться и в других районах республики.

Госавтоинспекция Карелии призывает к внимательности на дорогах и соблюдению правил движения.

