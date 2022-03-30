Водителей Петрозаводска предупреждают об опасной яме в центре города (ФОТО)

На пересечении улиц Горького и Анохина образовалась опасная яма, при попадании в которую автомобилисты могут попрощаться с колесами.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано сообщение от водителя, который предупреждает, что на регулируемом перекрестке улиц Анохина и Горького, на повороте у Железнодорожного техникума, образовалась опасная яма.

«Уважаемые водители, будьте аккуратнее. Два колеса на мусорку, за полчаса три машины со спущенными колёсами стояли. ГИБДД не дождаться», - написал автомобилист и сделал фото гиблого места.