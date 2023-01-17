Водителей Петрозаводска призвали к осторожности

Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила о сложных погодных условиях в ближайшие сутки.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в ближайшие сутки в столице Карелии ожидается облачная погода, временами будет идти мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.
Автоинспекторы призвали водителей выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, быть особенно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.
Пешеходов также призвали к осторожности на дорогах, переходя проезжую часть исключительно в установленных местах.
В автоинспекции напомнили, что в 2022 году в Петрозаводске было зарегистрировано 66 дорожных аварий с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли, 64 — травмированы. В 47 авариях была усмотрена вина водителей.
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