Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

14 сентября в Петрозаводске пройдёт профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы.

Госавтоинспекция напоминает, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяют при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспорта, составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т.д.

Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

- Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями, пишут в ведомстве.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44