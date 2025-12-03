Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

4 декабря в Петрозаводске вновь пройдет «Контроль трезвости».
Акцию проводят в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД.
— За 10 месяцев 2025 года в Петрозаводске произошло 48 дорожно- транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди, — рассказали в Госавтоинспекции города.
Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44. Ранее в Петрозаводске полицейские пустились в погоню со стрельбой за пьяным водителем.