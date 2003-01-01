Водителей Петрозаводска проверят на трезвость и соблюдение ПДД

Инспекторы ДПС работают с видеорегистраторами, фиксируя все действия участников дорожного движения.
Сегодня, 7 октября, водителей Петрозаводска будут проверять на трезвость и на соблюдение ПДД. По данным петрозаводской Госавтоинспекции, профилактический рейд «Контроль трезвости» проводится с целью предупреждения происшествий с непоправимыми последствиями.
— Сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Материалы аудио-видеозаписей с видеорегистраторов дорожных инспекторов могут быть отнесены к доказательствам в случае выявления административного правонарушения.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.