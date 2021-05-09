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Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Новости. Общество
08:28, 10 Мая 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В понедельник в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Массовые проверки водителей ждут 10 мая.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое предусмотрены штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

ГИБДД напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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кир
2021-05-10 08:57:50
Проверить на возраст надо. Лет до ста расти нам без старости? В.Маяковский сказал.
Танюша
2021-05-10 09:47:35
кир, Зачем? Ведь пьяных типа ловят .
Гость
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