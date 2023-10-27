Водителей Петрозаводска в понедельник ждут проверки

В столице Карелии 30 октября пройдет «контроль трезвости».

О профилактическом мероприятии «Контроль трезвости», которое пройдет в Петрозаводске 30 октября, рассказали в Госавтоинспекции города.

Инспекторы ГИБДД проведут ее для предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД

По статистике Госавтоинспекции, за 9 месяцев в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 4 человека погибли, 16 — получили травмы. По сравнению с прошлым годом число подобных аварий выросло.