890x80
Реклама
Биатлонист из Карелии вошел в десятку сильнейших на Первенстве России
14.01.2022 18:40
Второй раз не простили 6
14.01.2022 17:00

Водителей Петрозаводска в субботу проверят на трезвость

Новости. Общество
08:00, 15 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Новости партнеров

В столице Карелии сегодня пройдет акция «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД в субботу, 15 января, в карельской столице пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

В ГИБДД напомнили, за 12 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы.

Ранее сообщалось, около 580 пьяных водителей попались автоинспекторам в Петрозаводске в 2021 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 6
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 19
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 8
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»