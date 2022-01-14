Водителей Петрозаводска в субботу проверят на трезвость

В столице Карелии сегодня пройдет акция «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД в субботу, 15 января, в карельской столице пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

В ГИБДД напомнили, за 12 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы.

Ранее сообщалось, около 580 пьяных водителей попались автоинспекторам в Петрозаводске в 2021 году.