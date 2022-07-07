Водителей Петрозаводска вновь проверят на трезвость

Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске в субботу, сообщили в ГИБДД города.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 9 июля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

По данным Госавтоинспекции, за 6 месяцев этого года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления более 400 водителей в состоянии опьянения; 61 — сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств.

Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.