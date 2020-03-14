Водителей Петрозаводска завтра ждет массовая проверка на трезвость

Рейд "Контроль трезвости" пройдет в столице Карелии в воскресенье, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Автоинспекторы проведут 15 марта профилактическое мероприятие на лицах города. Они призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

Напомним, в прошлые выходные и праздничные дни автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей в Карелии.