Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

В пятницу, 4 июля, в городе пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД 4 июля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска.

Специалисты напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями.

– В настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети. Материалы аудио- видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении, — отметили в ведомстве.