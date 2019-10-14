Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на дорогах

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В столице Карелии сегодня пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
Основной целью акции является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
"Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44", - обращаются к горожанам в ГИБДД.
Напомним, за 9 месяцев этого года в Петрозаводске зарегистрировано 9 дорожно- транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, в которых 16 человек получили травмы.
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