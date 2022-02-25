Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на дорогах

В субботу и в понедельник в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей, сообщили в ГИБДД города.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 26 и 28 февраля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

ГИБДД напомнила, что в январе в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 62 водителя в состоянии опьянения.