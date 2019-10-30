Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость

Новости по теме
Загрузка...
На территории города 30 октября пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске.
Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.
Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
29.10.2019, 13:24
28.10.2019, 02:46
Аналитика
29.10.2019 16:06
Капитал
МегаФон первым на российском рынке предложил абонентам новой тарифной линейки "Включайся!" прогрессивный кэшбэк за услуги связи.
28.10.2019 13:20
25.10.2019 10:56
Чтиво
28.10.2019 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии