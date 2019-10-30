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Новости. Общество
09:50, 30 Октября 2019
фото: © ТАСС / Владимир Гердо

Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость

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На территории города 30 октября пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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агрегат
2019-10-30 10:24:20
Зачем писать о том, что входит в их должностные инструкции?
кир2
2019-10-30 09:57:11
Всё ГИБДД ушло в Рейды по пьянству , а в повседневном режиме на дорогах кто-нибудь будет работать ? Нарядов не видно .
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