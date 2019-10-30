Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость

На территории города 30 октября пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске.



Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.



Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.