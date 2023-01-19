Водителей Петрозаводска ждут проверки на дорогах

Сотрудники ГИБДД выйдут в рейд на дороги Петрозаводска уже сегодня.

Как сообщается в паблике ведомства, в воскресенье, 22 января, днем сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей в личном транспорте, проведут с населением разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.



Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей.