Водителей предложили поощрять за сообщения о нарушителях ПДД

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.

Ленинградский депутат также считает, что среди автовладельцев, помимо прочего, нет культуры вождения и соблюдения правил безопасного вождения, пишет издание "РИА Новости".

"В данной связи действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей. В частности, прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе", – предлагает Петров министру Колокольцеву.

Так, по предложению ленинградского парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД другим автовладельцем и сообщил о правонарушении полиции, он может рассчитывать, "что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя".



"К сожалению, в нашем обществе искажено представление об ответственности такого рода. Хотелось бы, чтобы такая практика была введена на некий переходный период в качестве стимулирования безопасного движения. В дальнейшем такая практика должна быть постоянной как, например, в ФРГ", – отметил депутат Ленинградского Заксобрания.