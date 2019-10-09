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Новости. Общество
20:40, 09 Октября 2019
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Водителей предложили поощрять за сообщения о нарушителях ПДД

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Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, сообщивших ГИБДД о нарушителях на дорогах.

Ленинградский депутат также считает, что среди автовладельцев, помимо прочего, нет культуры вождения и соблюдения правил безопасного вождения, пишет издание "РИА Новости". 

"В данной связи действенной мерой стало бы стимулирование гражданской ответственности водителей путем призыва к саморегуляции внутри сообщества самих автолюбителей. В частности, прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе", – предлагает Петров министру Колокольцеву.

Так, по предложению ленинградского парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД другим автовладельцем и сообщил о правонарушении полиции, он может рассчитывать, "что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя".
 
"К сожалению, в нашем обществе искажено представление об ответственности такого рода. Хотелось бы, чтобы такая практика была введена на некий переходный период в качестве стимулирования безопасного движения. В дальнейшем такая практика должна быть постоянной как, например, в ФРГ", – отметил депутат Ленинградского Заксобрания.

 
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Комментарии

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mobikk
2019-10-09 21:45:40
Почему только водителей? Пешеходам проще это делать - со стороны то виднее))
Гость
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