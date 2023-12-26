Водителей предупредили о ночной уборке у популярного торгового комплекса в центре Петрозаводска

Улицу Мерецкова возле ТРЦ «Тетрис» будут чистить от снега.

Руководство торгового-развлекательного центра «Тетрис» предупредило автолюбителей о уборке снега на улице Маршала Мерецкова в ночь на 29 декабря.

Снег будут чистить с 22.00 четверга до 06.00 утра пятницы. Снегоуборочная техника проедет по Мерецкова от торгового комплекса и выше.

Автолюбителей просят не парковаться в это время на указанной территории. Как отметило руководство «Тетриса», ночью для парковки будет открыта гостевая стоянка торгового комплекса.