Водителей предупредили о ночной уборке у популярного торгового комплекса в центре Петрозаводска

Улицу Мерецкова возле ТРЦ «Тетрис» будут чистить от снега.
Руководство торгового-развлекательного центра «Тетрис» предупредило автолюбителей о уборке снега на улице Маршала Мерецкова в ночь на 29 декабря.
Снег будут чистить с 22.00 четверга до 06.00 утра пятницы. Снегоуборочная техника проедет по Мерецкова от торгового комплекса и выше.
Автолюбителей просят не парковаться в это время на указанной территории. Как отметило руководство «Тетриса», ночью для парковки будет открыта гостевая стоянка торгового комплекса.
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