Водителей предупредили о сильном гололеде на дорогах Карелии

В ближайшие сутки в республике возможны снег с дождем, ночью столбики термометра опустятся ниже нуля, сообщили в ГИБДД Карелии.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия.
На территории республики пасмурно, местами дождь, в северных районах дождь со снегом. Синоптики прогнозируют понижение температуры, что может привести к образованию на дороге наледи.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать предельную осторожность, выбирать безопасную скорость движения.
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