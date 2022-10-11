Водителей предупредили о сильном гололеде на дорогах Карелии

В ближайшие сутки в республике возможны снег с дождем, ночью столбики термометра опустятся ниже нуля, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия.



На территории республики пасмурно, местами дождь, в северных районах дождь со снегом. Синоптики прогнозируют понижение температуры, что может привести к образованию на дороге наледи.



Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать предельную осторожность, выбирать безопасную скорость движения.