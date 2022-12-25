Водителей предупредили об отключении освещения на участке трассы в соседнем с Карелией регионе

Продлено временное отключение освещения на участке трассы «Кола» в Мурманской области, сообщили в Упрдор «Кола».

Отключение освещение участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» вблизи съезда к городу Апатиты (около километрового знака 1230-й км автодороги Р-21) продлено до вечера 27 декабря.

В Упрдор «Кола» напомнили, осветительные приборы вдоль автодороги были обесточены сотрудниками филиала сетевой компании в конце минувшей недели для устранения повреждения электрооборудования.

Дорожники просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными при движении по этому участку.