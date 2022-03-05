Водителей предупреждают о затруднениях в движении на трассе на севере Карелии

Задержки в пути могут возникнуть из-за ремонта на трассе А-133 «Костомукша».

В связи с продолжающимся ремонтом на трассе А-133 «Костомукша» возможны затруднения в движении на автодорогах и участках ремонта ФАД, задержки в пути, пишут «Новости Костомукши» со ссылкой на ЕДДС.

В настоящее время идет ремонт на нескольких участках дороги. В Сегежском районе, на «кочкомском» участке это 0-25 километр, в Муезерском районе с 76 по 106 километр.

Ранее сообщалось, начался отбор подрядчика для ремонта трех участков автодорог в Карелии.